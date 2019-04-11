新竹市南寮運動公園停車場、公廁、兒童遊戲區附近都被發現有紅火蟻蟻。（陳育賢攝）

新竹市李妍慧（右）與曾資程今天到南寮運動公園勘查，在停車場、公廁、兒童遊戲區附近都發現有紅火蟻蟻丘。（陳育賢攝）

新竹市李妍慧（左）與曾資程今天到南寮運動公園勘查，在停車場、公廁、兒童遊戲區附近都發現有紅火蟻蟻丘。（陳育賢攝）

新竹市近來遭紅火蟻入侵肆虐，且範圍越來越廣、數量越來越多，包括頭前溪公園、南寮運動公園等新闢公園以及部分小學都淪陷，市議員李妍慧與曾資程11日前往勘查，希望爭取更多中央預算來防治紅火蟻，市府則表示將在5月進行第1波全市防治工程並報請中央協助。

市議員李妍慧與曾資程近日不斷接獲民眾陳情，指全市多個新建公園發現紅火蟻丘，其中不乏出現在兒童遊戲區的草堆、土丘，小朋友不慎採入或在草皮上翻滾玩耍很容易遭紅火蟻攻擊，若有過敏體質的人，被咬後可能出現休克等嚴重後果。

李妍慧與曾資程今天前往目前較嚴重的「南寮運動公園」勘查，在停車場、公廁、兒童遊戲區附近都有黃色的紅火蟻蟻丘警示旗幟，數量超過百支，大片黃色旗海讓人怵目驚心，甚至駕駛人把車停在停車場的下車落腳處，就有紅火蟻蟻丘，相當危險。

李妍慧表示，南寮運動公園的蟻丘數量超過百處，許多蟻丘甚至還來不及插上警示旗幟，這些蟻丘就像地雷，民眾若是誤踩，就會驚擾紅火蟻、讓它們傾巢而出，因此目前只能呼籲民眾盡量遠離黃色警示旗，並且隨時注意不要踩到蟻丘。

她說，南寮運動公園剛完成整建就發現紅火蟻，來源可能是公園整建使用的土方，建議市政府應該從源頭控管，防止紅火蟻疫情在新竹市蔓延開來。

民進黨團將會提案要求市政府編列更多的紅火蟻防治預算，並且向中央爭取更多的紅火蟻防治資源，此外，民進黨立委參選人鄭宏輝也承諾，進入立法院後也會一起協助向中央爭取更多資源。

曾資程則指出，除了南寮運動公園，在頭前溪左岸公園、新竹綠園道、道路中央分隔島，甚至國小都傳出有紅火蟻蹤跡，而依據國家紅火蟻中心資料顯示，竹市的紅火蟻防治面積，由5年前的65公頃變成目前的585.66公頃，擴散了9倍，疫情已經瀕臨失控。

他認為，市政府因應紅火蟻疫情的權責單位應該進行統整，把目前分散在城市行銷處、工務處、教育處等單位的多頭馬車作法，整合成單1的應變中心。

市府產發處則表示，市府每年都有編列經費進行紅火蟻防治工作，遇情況嚴重者都會報請中央紅火蟻防治中心作全面性清除，針對新竹市的紅火蟻未來將進行3波防治工程，第1波將在5月進行。

(中時 )