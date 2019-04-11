新北市五股區一間私立幼兒園遭家長指控發生集體霸凌，一名家長指稱，就讀該幼稚園中班的女兒向其哭訴，被同學用棍子戳下體，向幼兒園求證未果，質疑幼兒園知情不報，憤而在臉書PO文；幼兒園今天出示案發時間的監視器畫面，澄清絕無此事，已配合警方調查，並保留法律追訴權。

4歲女童的母親昨晚在臉書社團PO文指出，今年2月28日晚上她幫女兒洗澡時，女兒突然大哭，說同學用棍子戳她下體，因為適逢228連假，3月4日上午立刻帶著女兒到幼兒園質問，班導師否認此事並馬上辭職，且園方不讓她看監視器，當天下午2時許在警員陪同下再到幼兒園，園方卻說2月28日前的監視器已被掩蓋看不到，母親事後憤而報警提告。

女童母親在臉書表示，「3月4日晚上7時許回到家，才知道當天早上又被戳，班導師幫她換褲子及擦藥，並用棍子打她的頭、罵她呆子做丟臉的事，並警告不能回家告訴爸爸、媽媽。」動手的男同學還跟女童說：「回家跟媽媽說戳十下、不說戳五下」

過了幾天母親再問女童什麼時候開始被戳，女童說從去年11至今，長達4個月以上，母親質疑全校老師一定知道。

母親還說，3月11日上午10時再次詢問筆錄，心理醫師、社工幫忙問出：一名女同學壓左手、另一名女同學壓右手、另一名男同學壓左腿、第3位男同學壓右腿、主導的男同學拿老師棍子戳生殖器，有時在教室、有時在廁所戳。女兒指出，帶頭的男同學很用力先推倒她在地上讓她很痛，用5條繩子綁她的鼻子及脖子，事後母親也對5名同學提告。

幼兒園負責人反駁，3月4日上午女童父母帶著女兒到園內質問，並一口咬定某男童性侵女兒，男童表示沒有印象，當班老師也表示沒有印象，園方也在家長要求下提供監視器畫面，派出所員警也在場，監視器畫面也證明沒有此事。

幼兒園負責人說，女童家屬在臉書上控訴幼兒園是地獄，家屬還打電話興師問罪，並嗆自己認識很多人，揚言要開記者會。負責人說，若司法調查結果，真的有家長所說的性侵，絕對配合調查；若是沒有，園方會保留法律追訴權並提出名譽損害賠償。

新北市教育局表示，3月4日接獲家長反映後，立即派員至現場調查，園方亦完成校安及責任通報，婦幼隊也已派員到現場取證及製作相關筆錄進行調查，初步驗傷結果判定女童沒有具體傷勢，家長已進行第二次驗傷，目前已移送地檢署進行司法調查程序，教育局也請該幼兒園強化幼生管教及社會互動，若隱匿不報、未善盡督導責任，將移社會局裁處最高3萬元罰鍰。

影》幼兒園爆性騷？家長控女兒遭同學持棍子侵害（中天新聞）

(中時 )