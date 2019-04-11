大學生跳橋跌落深谷，消防局搶救。（吳敏菁翻攝）

大學生機車也是貸款買的。（吳敏菁翻攝）

橋邊發現拖鞋。（吳敏菁翻攝）

22歲陳姓大學學生輟學在加油站打工，昨天疑似弄丟11萬元，加上學貸壓力，竟然想不開，騎車上彰化縣139線，在瑩光橋傳簡訊給女友「要結束生命」，就縱身往下跳，幸好老天保佑，命不該絕，警消趕赴現場，發現他人在橋底，還有意識能說話，緊急送醫搶救。

接獲簡訊後，女友緊急通知隊加油站員工一起趕赴現場，發現陳男墜落谷底，但看得到就倒臥在20公尺深的橋下，緊急高呼「一定要撐住」，向消防單位通報，救護車從橋旁小徑開到現場，發現陳男還有氣息，火速將他送往彰化基督教醫院急救。

彰基指出，陳男意識有11分，但墜落撞擊，腹部，左手、左小腿都有挫傷，還要進一步斷層掃描腦部、胸部與腹部是否出血。

陳男的加油站同事表示，陳男有學貸壓力，機車也是貸款買來，從大學輟學打工，可能壓力太大才想不開，太傻了，據傳丟失11萬元，警方還在進一步調查。

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