章子怡分享自己裸著上身、抱著女兒美照。（圖／翻攝自稀土部隊微博）

章子怡發文。（圖／翻攝自稀土部隊微博）

40歲影后章子怡2015年和歌手汪峰閃婚，年底生下女兒「醒醒」，最近她上實境節目《妻子的浪漫旅行》，讓粉絲一窺章子怡和汪峰私下如一般夫妻的甜蜜互動，今(11日)她更曬出當年自己當媽後在產房中裸著上身抱著愛女的私密照片，可見她露出甜笑望著鏡頭，汪峰也寵溺地摸著她的頭，令章子怡直呼是「人生中最值得驕傲的時刻」。

演技備受肯定、榮獲國際各大電影獎項的章子怡在演員工作的表現可說是有目共睹，今年2月傳出她「下凡」參加實境節目，當時引來部分影迷批評失望，還有人說她「從電影咖變綜藝咖」，對此章子怡也大方回應，會選擇參加綜藝節目不是為了錢，而是希望透過節目讓觀眾看到生活中真實的「妻子章子怡」，不是「玉嬌龍」，也不再是「宮二」。

而章子怡在節目中的表現也沒讓觀眾失望，最近播出的節目中她不僅大方秀出自己51公斤的真實體重，今午更分享和幾位媽媽聊到懷孕期間的感想，她便提供了2015年底生下醒醒後在產房內的照片，形容是「我人生中最值得驕傲的時刻，我想這也是我最美的樣子」，粉絲大讚說：「你還是人不？剛生完就那麼美」、「好想哭啊看著你從女孩變成媽媽」、「從眼神裡透露著溫柔和幸福！祝福子怡」、「叫你一聲仙女兒你答應嗎」。

(中時電子報)