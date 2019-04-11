金山財神廟香火鼎盛，香客們都絡繹不絕。（張穎齊翻攝）

金山財神廟每逢財神聖誕，都會舉行100面財神金牌的免費擲杯大賽，今年為迎接數萬香客上山賀壽兼試手氣，賽事將在14日舉辦，廟方也將備妥6部接駁車，來迎接朝聖人潮。

金山財神廟「熱鬧慶財神聖誕」活動，將在14日上午9時至晚間6時登場，其中萬眾矚目的「百面金牌免費擲杯大賽」將在下午4時至晚間6時舉行。

廟方表示，這100面金牌，是以平日香客酬神、掛在五路財神爺身上的金牌，加以重新溶鑄，打造成全新的開運金牌，因極具超高招財磁場，而廣受香客喜愛，因此即使人數眾多，但幾乎每年的擲杯大賽，也都需要經過2、3輪PK大賽才能定分曉。

廟方指出，擲杯大賽採台灣務最獨樹一格的「三色杯計杯制」，要5杯全聖杯，實屬不易；而「三色杯」是以1對紫杯、1對紅杯、3個木杯這三色杯筊組成，並象徵「天、地、人」。擲杯時，必需紫杯、紅杯均為聖杯，才能有效計杯；擲出3個木杯聖杯，即是3杯；擲出2個木杯聖杯，即是2杯，以此類推。

廟方說明，屆時將會有100位擲出5個聖杯的民眾，在掌聲如雷中拿到開運金牌，成為今年財神爺的幸運兒。

(中時 )