邱姓男子自北越夾帶一個鬼娃娃回台供養，2月初入住北屯區透天厝開設詐騙機房，邱男向警供稱，每天向鬼娃娃上香並滴屍油膜拜，以保佑「業績長紅」。

此外，鬼娃娃還會用手指著腳表示穿鞋不舒服，令警方大感不可思議。清水警方經過連日跟監，昨日凌晨破門逮捕5男1女，初估約40餘大陸人受害，目前正積極擴大偵辦中。

(中時 )