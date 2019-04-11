詐騙機房供養鬼娃娃 日滴屍油求業績長紅 15:022019/04/11 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 邱姓男子開設詐騙機房，自北越夾帶一個鬼娃娃回台供養。（陳淑娥翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 邱姓男子自北越夾帶一個鬼娃娃回台供養，2月初入住北屯區透天厝開設詐騙機房，邱男向警供稱，每天向鬼娃娃上香並滴屍油膜拜，以保佑「業績長紅」。 此外，鬼娃娃還會用手指著腳表示穿鞋不舒服，令警方大感不可思議。清水警方經過連日跟監，昨日凌晨破門逮捕5男1女，初估約40餘大陸人受害，目前正積極擴大偵辦中。 (中時 ) #娃娃 #鬼娃 #警方 #業績 #機房 也許您會感興趣 推薦閱讀 夾娃娃機裡面放這個 網笑翻：老闆鐵定發大財 00:072019/04/07 刑案 超跑、重機耍帥 警方頻開罰 04:102019/04/07 刑案 嗆聲風波 連千毅主動出面向警方說明 14:232019/04/08 刑案 屁屁夾緊藏毒品 警方機警識破 17:382019/04/08 刑案 《業績-電子零件》5G基地台及手機VC訂單助陣，泰碩業績向前衝 09:262019/04/09 刑案 遭高租金壓垮 高雄愛心蛋包飯熄燈 12:052019/04/09 刑案 帶無眼鬼娃闖禁地 拍到恐怖閉眼照 19:242019/04/09 刑案 象山搶案 警方移送嫌疑犯北檢訊問 19:272019/04/09 刑案 警方及時到場 阻止7旬男子受詐 10:512019/04/10 刑案 湖南鄭州男穿日軍服迎親 警方震怒拘10天 13:262019/04/11 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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