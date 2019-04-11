常常發生在床上滾了30分鐘，還是睡不著!好不容易終於睡著了，卻又驚醒半小時左右才能入睡!如果有以上這些困擾，那就表示你可能已經跟「失眠」沾上邊了。全球有45%以上的人口有睡眠困擾，「2017台灣睡眠醫學學會最新調查」全台慢性失眠症盛行率大約10成，平均每10位民眾就有1人深受慢性失眠之苦，而且相較於十年前失眠人數又提升了15%。

失眠兒的救星「晚睡、頻尿、易夢、半夜驚醒」一次搞定!(圖片來源: 鈦陞國際有限公司提供)

長期的失眠容易導致免疫力降低，一旦身體的免疫力降低，各種疾病都有可能上身，也會造成內分泌系統失調，青春痘跟月事不順就找上門。另外，長期失眠也會影響工作效率跟品質，前一晚沒睡飽，隔天上班情緒容易不穩定或是暴躁，反應力降低，如果病情嚴重有可能變為憂鬱症或躁鬱症患者。

「胜成好眠」以不傷身不產生藥物成癮性為原則，幫你找回自然的健康。(圖片來源: 鈦陞國際有限公司提供)

「胜成好眠」一盒裡面有7包，每天晚飯前後可搭配250cc的冷溫開水食用，持續使用一週，明顯改善睡眠品質。(圖片來源: 鈦陞國際有限公司提供)

所以，不要輕看失眠的問題，通常談到失眠，一般人的解決方式是服用安眠藥物居多，別以為吃藥保平安，卻忽略藥物副作用的問題，例如夢遊，長期服用藥物會成為肝跟腎的負擔。另一方面，失眠者也容易養成吃藥的成癮性，把安眠藥當糖果吃，惡性循環下，根本是治標不治本。

誰說失眠一定要靠吃藥才能解決?你相信嗎?靠自己就可以搞定，維持規律生活作息，多運動，這兩種作法大家一定不陌生。就像「胜成好眠」，不使用激烈的藥物來刺激身體入睡，而是「配合」身體原有的生理機能作調適，一天服用一包，改善身體的代謝能力，讓內分系系統自己恢復平衡，用自然的方式找回健康，間接改善睡眠品質。

「胜成好眠」依循中醫的理念，獨家「生物分解技術」而萃取出豐富「寡胜肽」，成份既天然又沒有副作用，不會造成額外的身體負擔，跳脫以往的頭痛治頭，腳痛治腳，而是徹頭徹尾全身大改造，並且在不知不覺中調整內分泌系統。

失眠問題終於有解，而且能在不傷身，不會有副作用，不產生藥物成癮性的情況下，讓身體自行恢復正常的生理運作，失眠問題out，一覺到天亮也不再是奢求，重拾睡覺的樂趣，身體健康跟心靈健康兩個你都得到了。

(中時電子報)