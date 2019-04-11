李進勇遭國民黨立委包圍。(圖/本報系資料照)

李進勇赴立法院備詢 藍營強勢杯葛爆推擠

中選會主委懸缺已久，昨日(10)民進黨團人數優勢下，立法院會表決通過前雲林縣長李進勇人事同意案，並交付立法院內政委員會審查。國民黨則召開記者會，強烈抗議執政黨要把選務弄成黨務。今李赴立院備詢，藍營也以肉身強力阻擋！立委林奕華痛批：「李進勇入主中選會恐淪民進黨隨附組織，不但民主倒退更是吃相難看！」

林奕華表示：「中選會的執掌直接涉及敏感的選務工作，比起其他獨立機關更具有政治性，更應超然中立，杜絕人為操控選舉的疑慮，讓全民都能相信選舉的公正與公信力。但執政的民進黨昨是今非，堅持提名曾任民進黨秘書長的李進勇擔任主委，除了政治酬庸，更有技術性操控2020大選的嫌疑，對照近期獨立機關一一淪陷為政黨隨附組織與打手，不但民主倒退更是吃相難看，行政院應立即撤回任命，確保選務中立！」

林奕華更指出：「李進勇除了是歷年來中選會主委提名唯一具有政黨背景者，其漠視法紀及行政不中立的問題也是屢見不鮮，實在不適合接受提名，甚至要立院審查其人事同意權。」

不僅如此，林奕華更對李進勇「過往事蹟」指證歷歷：「2003年他擔任民進黨副祕書長，為了黨籍候選人，曾以檢察官不專業、不守中立為由，拒絕地檢署的合法傳訊。又在擔任雲林縣長期間，遭人質疑舉辦縣政座談會卻幫綠營總統和立委參選人輔選；去年選舉期間，更被指控『公器私用』，利用縣府資源製作個人競選文宣，更有縣府官員任競選總部要職等情事。試問如此『前科累累』的主委人選，又怎能確保未來中選會的獨立性？」

林奕華更砲轟：「連民進黨籍立委蘇治芬都曾說過：『李進勇當縣長後，要雲林縣政府的公務員選邊站！』過去如此，未來會不會要中選會委員及公務員選邊站呢？又如何能確保他能公正辦理選務工作？選舉是民主之母，透過選舉，民主政治才有實現的可能，如果不公平的辦理選舉，台灣還有民主可言嗎？最近民進黨已經將黑手伸入NCC，如今還想染指中選會！如果今天就這樣通過讓李進勇擔任中選會主委，是台灣民主史上的一大恥辱！呼籲行政院立即撤回李進勇的人事案。」

(中時電子報)