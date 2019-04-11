蔡政府怕輸又使出絕技，除了對去年公投結果不認帳，今年索性直接立法想堵住公投為其政權帶來的危害！行政院今(11)日舉行院會，討論中選會提出的公投修正草案。臚列的7項修改中，竟要連署時提出身份證正反面影本，理由是為加強連署書可信度。台大醫院前副院長王明鉅怒批，最沒有可信度的就是中選會，意圖使人不想連署的公投法，根本是台灣民主的大倒退。

王明鉅今在臉書上表示，行政院4月11日的院會，將討論公投法修正草案。中選會提出的草案有7項，其中最引起他關注的有2項。其中第2項將「應」改成「得」，讓公投可以跟大選脫勾，此前他已預言蔡政府會這麼做。另外，第7項修正最令人感到不解。中選會為強化連署書可信度，竟然要求連署時提出身份證正反面影本。

王明鉅指出，實在想不到中選會與行政院，會用所謂的「強化連署書可信度」這個理由，要所有公民在連署公投提案時，還要提出身份證正反面影本。

他以自身參加連署公投案為例，就算民眾身上帶了身份證，在任何一個戶外的公共場所也沒有影印機可以影印。更何況，就算事先影印好了，又有誰敢隨便把身分證影本交給拉公民投票連署的陌生人呢？

王明鉅認為，最沒有可信度的不是別人，根本就是中選會自己。他質疑，中選會拿得出前行政院張善政院長，重複寫了兩次的連署書嗎？中選會拿得出公民投票第16案被判定沒簽名的9000多張沒簽名的連署書嗎？

王明鉅分析，要所有的公民都要拿出身份證正反面影本，才能來連署公民投票的提案，擺明要讓所有的公投提案都無法有足夠連署人數成案，明明白白就是「反直接民主與反公民投票」的政策。

王明鉅預言，民進黨處心積慮不讓公民行使直接民主的權利，有一天一定會作繭自縛，很快就會被追求真正民主的台灣人民唾棄。不信？很快你就會知道了！

(中時電子報)