林村田表示與萬里通合作是夢想成真。圖：張佩芬

國內計程車業龍頭「台灣大車隊」與國際知名航空里程專家「亞洲萬里通」11日宣布攜手合作，打造台灣業界首次「陸地交通集哩」新概念, 讓累積哩程不再是飛行的專利。即日起,「亞洲萬里通」會員綁定台灣大車隊55688 APP叫車及綁卡支付，每趟可賺取10里數。同時，為便利旅客遊覽台灣，更首次開放全球近40個國家及地區的「亞洲萬里通」會員，以國際區碼綁定55688 APP，搭計程車同享里數回饋。

作為台灣第一計程車派遣品牌，台灣大車隊每月服務人次高達1,000萬，除了乘客安全外，最重視的就是舒適、便利的乘車體驗，因此近年持續開發許多點數平台的合作，提供會員更生活化、更優惠的點數折抵計程車資方案。

台灣大車隊董事長林村田表示：「我最大的夢想是將來有一天乘客搭車都不用付錢！今天跟國際知名企業亞洲萬里通合作，雙方都有一致的理念，共同創造讓彼此會員有更實惠的點數運用管道。我對於空軍與陸軍的首次跨界合作非常有信心，讓我覺得距離我的夢想又跨進一大步。同時也歡迎各界一起共襄盛舉，達到1＋1大於2的異業結盟。」

歡慶雙方合作上線，即日起至5／11／2019，推出「亞洲萬里通」會員首次綁定台灣大車隊55688 APP叫車及綁卡支付，即享88里數回饋＊、週週再抽55,688里數 (一名)＊。同時綁定「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」再贈10％刷卡金回饋。生活搭小黃，天天超有哩！詳見活動網站：https：／／asiamil.es／2G2UlUP (＊台港會員優惠限定)

此外，「亞洲萬里通」會員亦可使用2,500里數兌換台幣70元台灣大車隊搭車金（五組）。慶祝合作上線，4／11／2019-5／11／2019，「亞洲萬里通」更推出500里數即可兌換70元台灣大車隊搭車金（一組），以超低兌換門檻，供會員兌換獎勵。兌換網址：https：／／asiamil.es／2IsV58T

陸地集哩再進化 「亞洲萬里通」正式跨入台灣交通領域

「亞洲萬里通」深耕台灣邁入第六年，以多元化、生活化、在地化經營策略，發展出符合台灣消費習慣的「哩程生活圈」，成功帶動哩程市場的蓬勃發展，包括金融、零售、餐飲、飯店、旅遊與休閒五大領域，串起民眾從每日生活至旅遊休閒都能一路賺哩的完整體驗。

今日更宣布與台灣大車隊合作，正式跨入台灣交通領域。「亞洲萬里通」行政總裁施愷民表示：「我們持續洞察台灣民眾的消費習慣，為了讓民眾在日常搭乘計程車也能賺取里數，我們很榮幸與台灣最具規模的計程車品牌『台灣大車隊』展開合作，成為台灣業界首個陸地交通集哩的合作案，共同帶動計程車與陸地集哩市場的蓬勃發展，讓更多台灣會員體驗累積哩程的樂趣。」

2018年來台旅客破1,100萬人次，藉由「亞洲萬里通」與台灣大車隊的合作，台灣大車隊55688 APP也同步開放近40個國家及地區的外籍旅客可以直接以國計區碼註冊叫車，特別是「亞洲萬里通」會員來台綁定55688 APP及綁卡支付，每次搭乘同享10里數獎勵，為廣大會員帶來更便捷、友善的集哩管道，透過雙方結盟，共榮台灣觀光市場。

此外，觀察台灣大車隊非現金支付迄今已逾28％，比例持續攀升，即日起至5／31／2019，推出55688 APP綁定「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」叫車，筆筆再享10％刷卡金回饋，每月每亞洲萬里通聯名卡正卡戶最高上限新臺幣100元刷卡金。(4,5月各10,000名，共20,000名)。讓你生活搭小黃，省到也賺到，從台灣大車隊開始，暢遊哩享人生！

(工商 )