警方飛車追捕搶匪，最後在豐原分局對面街道，將搶匪壓制逮捕。（王文吉翻攝）

年僅20歲的魏男在豐原地區連續行搶，犯案後不到1小時就被警方圍捕落網。（王文吉翻攝）

台中偵破連續搶案！南投20歲魏男日前騎贓車到豐原連續行搶超商及多名行人，還持水果刀恐嚇五金行老闆「拿2千塊出來！」當時老闆正在整理貨架，雙手各拿1把鐮刀，猶如「大螳螂」般，魏男見狀立刻降價「不然500塊」。嫌犯眼見小刀不敵長刃，對峙數分鐘後逃逸，不到1小時，就在豐原分局對面被警方圍捕落網。

警方調查，設籍南投的20歲魏男，有竊盜、妨害自由及妨害公務等前科，國中畢業就當粗工，最近騎乘在彰化竊取的贓車在豐原一帶活動。9日晚間7時許，魏男酒後闖入安康路超商，拿安全帽狠砸收銀機，搶走3870元現金。

魏嫌持水果刀行搶五金行，不敵老闆的雙鐮刀。（王文吉翻攝）

年僅20歲的魏男在豐原地區連續行搶，犯案後不到1小時就被警方圍捕落網。（王文吉翻攝）

魏嫌行搶超商後，騎車到豐東路的五金行，花50元購買1把水果刀，才剛出店門，又折返入內，持水果刀恐嚇老闆「拿2千塊出來！」正在整理貨架的老闆，雙手正好各握1把鐮刀，根本不鳥持水果刀的嫌犯，雙方一度對峙。

五金行老闆說，他可能看我手上拿著2把長鐮刀會害怕，後來自動降價說「不然500塊也好」，接著看我不動聲色，就嗆說「是要拼命喔！」他可能覺得沒戲可唱，我正打算要揮刀砍下去的時候，他就匆匆忙忙跑了。

嫌犯知難而退，騎車離開五金行後，又持水果刀恐嚇多名路人，因人來人往落荒而逃，接著又跑到安康路超商，持刀恐嚇店員，搶走300元。警方接獲多名被害人報案，發動線上警網圍捕，當晚8時許在中山路順利將渾身酒氣的魏嫌逮捕。

魏嫌落網後向警方自稱經濟拮据，又遭人逼債，因到豐原拜訪蔡姓友人，受對方指使，才鋌而走險行搶。承辦員警追問指使者身分，魏嫌始終無法清楚交代，警方直斥是脫罪之詞，訊後將他依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

(中時 )