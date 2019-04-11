還記得恐怖童話「藍鬍子」嗎？一名有錢有勢的男子，被第8任老婆發現，他連殺了前面7個老婆！如今真實版「藍鬍子」竟然出現在英國。

43歲的英國水泥富商辛格（Gurpreet Singh）被控於去年2月買兇殺死自己的第二任妻子。而他的首任妻子2014年於印度死亡，也被懷疑是辛格找人下手的。

伯明翰皇家法院（Birmingham Crown Court）正在審理這起案子。據BBC報導，辛格的第二任妻子薩比特(Sarbjit Kaur)，去年2月16日被發現遭勒斃於家中，身上被撒滿辣椒粉。檢察官說，此案被「拙劣地」佈置成像是入侵搶劫殺人。

更令人吃驚的是，辛格首任妻子阿曼迪普(Amandeep Kaur)，2014年在印度死於腦部大量出血，警方查出兇手是一名叫烏帕爾(Heera Singh Uppal)的男子，烏帕爾向警方供稱，辛格支付2萬英鎊請他殺死阿曼迪普，並且要佈置的像是遭到入侵搶劫。警方懷疑，辛格用同樣的手法買兇殺死薩比特。

辛格否認所有指控，此案仍持續審理中。

(中時電子報)