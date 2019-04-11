當場查扣的吻仔魚，船主不願解釋為何越界非法捕撈。（袁庭堯翻攝）

海巡人員告知船主即將面臨最高50萬元的裁罰。（袁庭堯翻攝）

海巡署取締破壞海洋生態的「護永專案」又有斬獲！3艘小港、林園籍拖網漁船在高雄港商港區內，違法捕撈高經濟價值的吻仔魚，遭高雄海巡隊當場逮獲，查扣20多公斤吻仔魚，可能面臨最高50萬元的罰鍰。

「已經跟你說過好幾次了，這裡是商港區，不能捕魚。」面對海巡查緝人員登船臨檢，船主低頭不語。

海巡署艦隊分署第五海巡隊10日上午6時接獲第七巡防區指揮部通報，表示岸際雷達上顯示、高雄南星洲際碼頭外1浬處，疑似有三艘漁船於商港區海域違規捕魚，海巡隊查緝人員立刻乘巡防艇趕往現場。

抵達現場前，海巡人員遠遠就看見小港籍漁船「星○進」、「財○鴻」及林園籍「邱○發」三艘漁船正進行拖網作業。錄影蒐證之後，海巡人員立刻駛向漁船、喝令停止作業並登船臨檢，當場查扣20多公斤非法捕撈的吻仔魚。

高雄海巡隊組主任黃銘仁表示，高雄港劃有四個錨區，明令禁止捕魚，此次違法的船主過去都在商港區外圍捕魚，這次越界非法捕撈，船主們並沒有解釋原因。全案依商港法函送航港局裁罰，可處10萬元以上、50萬以下罰鍰。

(中時 )