竇智孔飾演宋楚瑜。（費思兔文化娛樂提供）

石峰飾演李登輝。（費思兔文化娛樂提供）

台灣首部「真名真姓」點名政治人物的權謀懸疑電影《幻術》，將於5月3日全台正式上映，電影公司今天（4月11日）釋出角色版預告及新劇照。

這部號稱年度燒腦政治大片，縱觀近代台灣政壇變遷，劇情從台灣早期複雜多變的政局，一路發展到2000年及2004年總統大選、319槍擊案，所有角色更是以「原名」現身，登場角色有李登輝、馬英九、連戰、蔡英文、陳水扁、呂秀蓮等歷任總統、副總統，以及宋楚瑜等多名台灣政壇舉足輕重的人物。

雖然角色用的是真實政治人物原名，但導演創作團隊仍加入多原創虛擬的劇情元素，增添電影政治權謀鬥爭的戲劇張力。

其中，阿布飾演的「神秘槍手」就是1個虛構的角色，被安排在319案擔任極具關鍵影響力的人物。

該片也網羅多位資深影劇演員跨刀參演，飾演李前總統的為演技資歷近50年的硬底子實力派演員石峰，而飾演宋楚瑜的則是著名演員竇智孔，陳水扁前總統則由人稱「劇場鬼才」的陳家逵所飾演，其它還有張國棟、陳幼芳、王自強、謝瓊煖、傅傳傑、梁修治、方芳芳、田家達、劉爾金等人，號稱以「100％擬真還原」的造型重現每個人都熟知的台灣政壇人物。

(旺報 )