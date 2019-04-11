美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二告訴國會，要是北約盟國土耳其堅持採購俄製S-400飛彈防空系統，將不會得到F-35，而他將敞開制裁的大門。

據《防務新聞》（Defense News）10日報導，他告訴參議院外交關係委員會，將已經私下向土耳其傳達這兩點，在國會面前也一樣這麼說。

當民主黨籍參議員范霍倫（Van Hollen）追問蓬佩奧，25億美元（約771億台幣）軍售是否已達「重大交易」的門檻，足以啟動2017年生效的「以制裁反擊美國敵人法」（CAATSA）時，蓬佩奧只說，這的確是很重大的交易，就沒再多說了。

然而，美國的制裁威脅言猶在耳，據路透10日報導，土耳其親政府報紙《晨報》（Sabah）周三說，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在結束訪俄行程，搭機返國時表示，俄羅斯S-400飛彈防空系統交付的時間可能會從7月提前。安卡拉堅持採購S-400不僅冒著被美國制裁的風險，也使美土關係更趨緊張。

美國為了阻止土耳其採購S-400，已提議出售愛國者（Patriot）飛彈系統。不過，土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）說，這並沒有保證。他表示，如果美國不想賣愛國者，安卡拉明天就可能買第二套S-400，或是其他飛彈防禦系統。

卡夫索格魯甚至說，土耳其不但需要S-400，也需要「其他防禦系統」。而克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）周三稍後隨即回應，俄羅斯對安卡拉採購第二套S-400抱持「開放」的態度。他說，俄羅斯有相關的能力與技術。此外，他甚至強調，俄羅斯尋求擴大軍事與技術合作，而這是完成正常的程序。

(中時電子報)