日月光K7廠6年前偷排廢水汙染後勁溪，一審將廠長蘇炳碩等4人判處1年4月到1年10月不等徒刑、均獲緩刑，二審逆轉改判無罪但遭撤銷，更一審維持一審刑度，將蘇男等人判刑但給予緩刑、須提供義務勞務，最高法院駁回上訴定讞。

2013年10月1日，日月光委託水處理工程公司人員，到高雄K7廠更換鹽酸儲桶管線止漏墊片，因人員經驗不足，未事先通知K7廠關閉鹽酸儲桶感應器自動補充程式設定，發生鹽酸溢流進入廢水處理系統，排入後勁溪後致沿岸養殖魚塭受到汙染。

檢方起訴後，高雄地院依非法清理廢棄物罪對日月光處罰金300萬元，K7廠長蘇炳碩等人均被判刑，並宣告緩刑，但高雄高分院認為，日月光K7廠的廢水是經由廢水處理設施處理後，以管線或溝渠排放，不屬事業廢棄物範疇，改判無罪、免罰。

無罪判決引起爭議，檢方提上訴，最高法院認為，日月光排放的5,000多噸廢水，含鎳、銅和強酸等重金屬污泥，有害人體健康，違反廢棄物清理法，雖然水汙染法當時尚未修法，但被告仍可論處非法清理廢棄物罪，撤銷發回更審。

高雄高分院更一審依修正前的非法清理廢棄物罪蘇炳碩等人各判處1年4月到1年10月不等徒刑，各獲緩刑4年及5年，蘇等人不服提上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )