1名男子因受困旱溪六順橋下沙洲，民眾報警，消防局動員搶救，至河床查勘受傷民眾，利用「吊臂車及籃式擔架」，順利將男子救起，送往醫院救治。（張妍溱攝）

台中東區區長陳佩玉（圖中）首度擔任水災防汛演習指揮官，現場驗收各單位防汛準備成果。（張妍溱攝）

夏季汛期將來臨，台中市政府水利局，因應颱風豪雨可能造成旱溪轄區洪水溢淹情況，11日結合東區公所、民間團體及軍警等共12個單位，於旱溪六順橋旁福興祠，舉行防災整備、應變、復原等實境防汛演練，模擬有人受困沙洲，搜救人員出動機具、以吊掛方式救援，場面逼真。

「救命，有人受困沙洲！」豪大雨來襲、溪水暴漲，1名男子因受困旱溪六順橋下沙洲，民眾報警，消防局動員搶救，至河床查勘受傷民眾，利用「吊臂車及籃式擔架」，順利將男子救起，送往醫院救治，旁觀民眾拍手歡呼。

演練過程，發生水災造成道路交通嚴重受損、維生管線中斷，民眾傷亡受困等，居民運用自衛編組展開避難疏散及自救行為，並請求公務單位救援，熟悉災害防治與災害發生時應變流程，災害發生後的復原重建工作。

東區區長陳佩玉表示，面對極端氣候已漸成常態，民眾必須更積極謹慎因應，加強防災整備；感謝水利局編列經費補助50萬元，協助地方水災聯合防汛實兵演練。水利局副總工程司陳淵河說，一旦災害發生時，透過純熟的SOP演練過程，讓災害損失降至最低，強化與地方公所、自主防災社區橫向聯繫，達到救災目的。

(中時 )