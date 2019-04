王丹嗆「閉門會談」 學者:緊密交流更有意義

高雄市長韓國瑜9日啟程訪美,但卻遭大陸民運人士王丹指控,稱高市府沒收到哈佛邀請函,是韓自己對哈佛提申請。對此,主辦邀請方哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明接受媒體專訪時表示,去年底有機會在高雄與韓國瑜見面,也知道他奇襲式贏得高雄市長大選,因此很自然邀請韓國瑜到哈佛大學座談與演講。針對王丹質疑該中心未邀請韓國瑜,宋怡明表示,王丹說法顯然不對。

宋怡明昨接受台媒《台視新聞》專訪,針對韓國瑜訪問哈佛,他表示「去年哈佛交流團到高雄參訪時,在一場學術性的會議上,有機會非正式和市長韓國瑜會面,我們有看過他去年11月奇襲式的勝選,我們非常開心能見到他,我們有過一段非常有意思的談話,了解他對兩岸關係的看法,台灣的大環境如何在改變」。

他表示,所以「只是一個很自然的想法,去邀請他與更多學界成員,在最後與韓市府團隊協商的過程當中,我們決定一個小型的會談,對我們的工作來說會更有用,但當然不是提供一個平台,讓台灣的政治人物做政治演說,所以對於這樣的意見,我們也相當樂意,我們舉行小型的閉門座談,哈佛的台灣議題專家將有機會和韓市長互動,而非單純聽韓演講,(and rather the simply listen to him make Speech)。」

宋怡明說「韓市長團隊期盼和我們有個小型而且互動更良好的座談,就我們來看,這說法相當好,台灣過去一年的政治發展,讓許多美國分析家感到意外,我想許多人士也有同感。了解台灣的政治環境變化,是我們的工作,我們想了解,不只是因為,想增進對台灣本身的認識,也因為這些變化,也會對兩岸關係帶來改變,一旦改變兩岸關係,也會進一步改變美中及美台關係」。

宋怡明強調,「因此,從這點來看,我不會說我們只對特定政治人物感興趣,重點是,我們必須更了解台灣選民的心聲,畢竟投票結果,讓許多分析家感到意外,同時我們也想了解,台灣政策制定者在想什麼,他們所做的決定,會影響美中關係所屬的大環境,因此,我們對於任何有關台灣政治的見解都有興趣。沒有甚麼比得上近距離的互動,這也是我們期待這次和韓市長進行的交流」。

而針對王丹指韓國瑜未獲邀一事,宋明確指出,王丹說法不對,該中心確實邀請了韓國瑜。

(中時電子報)