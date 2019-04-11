高雄市政府農業局吉祥物「高通通」（左）曾來到外埔園區，由花博吉祥物石虎家族的弟弟「來虎」熱情接待。（盧金足攝）

「喔熊」與「來虎」挑戰賽16日下午2時在后里森林園區「籽仔-從天上掉下了一顆種子」藝術裝置旁的平台開跑。（圖／台中市府提供）

「聆聽花開的聲音」，這朵地表最大機械花由697個仿生花開裝置組成，為花博令人驚艷的亮點。（圖／台中市府提供）

台中花博吉祥物石虎家族超人氣，來自國內外的吉祥物紛紛來相會，花博展期已倒數計時，交通部觀光局吉祥物「喔熊」16日將首次到后里森林園區，與石虎家族弟弟「來虎」大PK，兩大明星級吉祥物，展開尋找園區10大亮點挑戰賽，很多粉絲已經很期待這場「熊虎」（台語音似「尚好」）的盛會。

台中市府新聞局長吳皇昇表示，「熊虎」喜相逢，緣於一名石虎家族頭號粉絲牽線促成，兩周前該名粉絲在「喔熊」粉絲專頁上留言，希望邀請「喔熊」把握機會，到台中花博遊玩賞花，並品嘗台中特產珍珠奶茶與魯肉飯。

「喔熊」看到後回覆「組長Hen想！」，期待台中市府的邀約；石虎家族看到留言後，立即發文「聽到了！」還打趣要以「飛鴿傳書」的最快速度寄發邀請函，歡迎「喔熊」到花博來遊玩。

台中花博開幕以來，已吸引超過670萬人參觀，來自台灣各縣市的吉祥物及日本「千葉君」也紛紛到花博朝聖，與石虎家族展開一連串的宣傳活動。

吳皇昇說，為讓花博增添趣味，交通部觀光局吉祥物「喔熊」16日要來后里森林園區，與石虎家族的弟弟「來虎」來場尋找園區10大亮點挑戰賽，號召民眾享受花博美好時光。

「喔熊」與「來虎」採分組挑戰賽，由關主指定10個花博園區亮點，石虎家族將派出弟弟「來虎」出馬，與「喔熊」帶著園區導覽折頁與花博小天使（花博校園大使）出發，限時20分鐘內，找到最多園區亮點者，贏得勝利，並獲得花博專屬小禮物。

吳皇昇說，「喔熊」與「來虎」挑戰賽16日下午2時在后里森林園區「籽仔-從天上掉下了一顆種子」藝術裝置旁的平台開跑，歡迎民眾到場加油打氣。

(中時 )