2019福隆國際沙雕藝術季將於下周五（19日）正式開幕。（觀光局提供）

2019福隆國際沙雕藝術季將於下周五（19日）正式開幕。（觀光局提供）

2019福隆國際沙雕藝術季將於下周五（19日）正式開幕，規劃出「與神同行」、「穿越古今（小鎮）」、「海洋之美」三大展區，並邀請7國、25位沙雕藝術家進行創作，今年將有365座沙雕作品，且開幕當天中午12點前門票免費。另外下周三（17日）將舉辦沙雕賽，開幕當日將進行評審與頒獎。

交通部觀光局東北角管理處與福容大飯店共同主辦2019福隆國際沙雕藝術季，活動期間自4月19日到8月25日，今年福隆沙雕以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，結合觀光局「2019小鎮漫遊年」，規劃出「與神同行」、「穿越古今（小鎮）」、「海洋之美」三大展區。

今年國際沙雕賽的主題為「亞特蘭提斯」，徵集各國好手創造心目中的失落古文明，並邀請多國世界知名沙雕藝術家共襄盛舉；國內沙雕賽則以「小鎮漫遊」為創作主題，邀請各路沙雕好手在4月17日進行創作，4月19日開幕式進行評審及頒獎，期盼透過國內外的藝術交流，讓國內沙雕水準更上層樓。

在6月15日當天將以東北角海岸常出現的瓶鼻海豚為意象，打造300座海豚沙雕佇立福隆，挑戰「全世界最多人一起創作沙雕」的金氏世界紀錄，現場由300位民眾在沙雕師的帶領下完成壯舉，共同為福隆國際沙雕藝術季超越新的里程碑。

觀光局表示，沙雕季共邀請7國、25位沙雕藝術家，打造25座不同主題作品、搭配展區內20組的小型互動沙雕、國際與國內沙雕賽共計20座，及6月15日將挑戰金氏世界紀錄打造海豚沙雕300座，屆時將會有至少365座沙雕作品。

觀光局表示，19日開幕當天中午12點前門票免費，且在活動期間，只要持福隆海水浴場購買入場的電子發票存根聯，至特約商家消費即可享有好康優惠，優惠商家包括有餐廳、旅宿、伴手禮、自行車業者等。

活動期間提供有貼心的預約制復康專車免費接駁服務，日期包括4月20日、27日；5月11日、25日；6月15日、29日；7月13日、27日；8月10日、17日。持身心障礙證明文件者，可於搭乘日10日前完成網路申請填寫預約表單。

(中時 )