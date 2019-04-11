即將於4月21日全台首播的緯來電視電影《天涯小逃犯》，由周美玲導演執導，巫建和、曾珮瑜領銜主演，王少偉、陳慕義、黃采儀、吳政迪、吳震亞、詹博翔等人共同演出。今天釋出男主角巫建和的新劇照。

該片故事描述血氣方剛的少年碰上因多年不孕而失婚女老師，在一連串事件中，2人成為彼此生命的救贖。片中巫建和飾演為了尋找失聯母親，離家出走的少年，卻在一場混亂中，意外挾持一輛幼稚園娃娃車，當了烏龍綁匪，與曾珮瑜展開流浪天涯的生活。

導演周美玲說：「我想探索愛情的各種可能性，18歲少年挾持女老師，到最後互相理解疼惜而有了曖昧情愫，人生旅途中，愛情總是在意外之中發生，也許不會經歷、但是愛情的力量可以穿越一切」。

為了拍這部公路電影，導演周美玲採用不同的交通工具，連火車都出動，但過程卻壓力不小。

周美玲表示：「公路電影很辛苦，這次跟台鐵申請租用了兩節車廂拍攝，開往花東一帶，沿途要算好經過幾個山洞、距離多長、要很精準，因為到站我們就得下車，在短短停車的時間內，要把所有的拍攝儀器道具演員設備通通撤下來，到南澳站時必須拍完，分秒必爭，劇情的拍攝拿捏掌控也要很精準，這次不用傳統的分鏡語言，不做太多曲高和寡的手法，希望觀眾享受我們的故事，新鮮有趣、活潑的拍攝方式，滿足創作的慾望，藉由這個故事，傳達愛，如何撫慰受傷的心」。

在火車上拍戲時，受限火車到站5分鐘內需撤下所有設備，巫建和與曾珮瑜得在限時內不NG完成拍攝作業，讓兩人覺得超刺激。

(旺報 )