隨著本季例行賽落幕，《CBS SPORTS》也在11日發推公布14支樂透球隊獲得狀元籤機率，結果根據最新版本的樂透抽籤規則，尼克、騎士與太陽3大爛隊同以14％並列首位，接著就看抽籤結果，宣告今年狀元郎錫安威廉森獎落誰家。

因應過往球隊刻意擺爛現象，聯盟特別修改今年樂透抽籤規則，可惜一些爛隊還是爭先恐後繼續擺爛，尤其是尼克、騎士、太陽、公牛、鵜鶘等隊，最後由尼克以17勝65敗榮登「爐主」，可惜狀元籤機率已從原本25％跌到14％。

《CBS SPORTS》公布14支樂透球隊獲得狀元籤機率如下：尼克14％、騎士14％、太陽14％、公牛12.5％、老鷹10.5％、巫師9％、鵜鶘6％、獨行俠6％、灰熊6％、灰狼3％、湖人2％、國王1％、熱火1％、黃蜂1％，等同宣告本季誰擺爛比較成功。

不少球隊本季仍在努力擺爛的主因，在於今年選秀狀元熱門杜克大學錫安威廉森太過搶手，畢竟身材壯碩的他，擁有「詹姆斯接班人」美譽，尼克假如真能選到他，搭配今年夏天補進杜蘭特或厄文等頂級球星，或許就有重振雄風機會。

(中時電子報)