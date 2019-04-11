行政院會今日通過主計總處提出的「一百零九年度中央及地方政府預算籌編原則」草案，行政院長蘇貞昌表示，各部會應該貫徹零基預算精神，以「先減法、後加法」原則，檢討各項例行支出的合理性及必要性，在有限財源的情況下，區分施政的優先順序，並在獲配的歲出額度範圍內，安排納入福國利民的新業務。

政府預算收支基本原則上，應本著中央、地方統籌規劃及遵守總體經濟均衡的原則，審度總資源供需估測顯示的趨勢，加強開源節流措施，妥善控制歲入歲出短差。

並依「落實零基預算精神，強化預算編審作業經濟措施」，檢討及建立資源分配的競爭評比機制。

中央及地方政府制定或修正法律、法規、自治法規，不得增訂固定經費額度或比例保障，或將政府既有收入以成立基金方式，限定專款專用。各級政府單位應對教育及社會福利政策審慎規劃，因應高齡化及少子女化對財政的衝擊。

(工商 )