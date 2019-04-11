台北商圈更替頻繁，然有一個地方從過去到現在仍是許多海內外觀光客來台北喜愛的景點，那就是位在信義路上的「永康商圈」。這裡有鼎泰豐小籠包、知名芒果冰店，還有大小朋友休憩玩樂的「永康公園」。話說永康街因匯集許多觀光客，也成為台灣文青品牌進駐首選，以苦茶油發展的台灣品牌「茶籽堂」也在10日在這開了首家首間品牌概念店。

永康商圈交通便利，特色美食、文創商品多元，成為海外觀光客來台北喜歡的景點。

鄰近捷運東門站的永康商圈範圍界於金山南路與新生南路之間，路段包括信義路、金華街、永康街及麗水街，這裡可說是台北著名的文青商圈，除交通便利，好吃、好逛，美食更是一籮筐。

位於「永康商圈」的「鼎泰豐」小籠包店。

永康商圈除海內外知名的的鼎泰豐、芒果冰店、天津蔥抓餅、餃子等，藏身在街頭巷尾的咖啡館也富有特色，另知名的道地美食包括館等，包括米其林推薦的「永康牛肉麵」也在這，都是不可錯過的好滋味。

永康商圈知名的「芒果冰」，尤其是亞洲觀光客愛嘗。

逛累了，這裡還有做綠意盎然的「永康公園」，狀似三角的公園內種植各式花卉、綠色植物，這也有兒童溜滑梯、高低槓、翹翹板，逛街累了，不妨坐在椅子上休憩，也能將在永康街買的美食，在這裡「野餐趣」。

綠意盎然的「永康公園」，內有溜滑梯、椅子供大小朋友休憩。

永康街因海外觀光客多，這裡招牌也看到英語、日文、韓文等，還有各式台灣伴手禮！話說永康街這裡也成為許多台灣文青品牌進駐首選。以台灣有機品牌「茶籽堂」將在台灣有百年歷史的苦茶籽加以研發，除製成苦茶油外，也研發滋潤肌膚、保養髮絲，清潔商品等。

永康商圈販售的特色伴手禮，都有濃濃的台灣味。

在春暖花開的4月10日，「茶籽堂」也在永康街開設首間品牌概念店。店面延伸展覽、影像、藝術裝置、職人工藝…等面向，將「走入台灣山林」主題用各種型態呈現，替大眾日常堆疊品味，為到訪的人們帶來樸實簡單的生活提案，實踐品牌「用土地的善良，對身體善良」精神。

「茶籽堂」以有機苦茶油所研發的保養、清潔商品。

每次走訪永康街都有不一樣的發現，不變的好味道、創意商品，濃濃人情味，雖然遊客交織說著不同的語言，但也讓我們看到台灣觀光的欣欣向榮！嘗美味、逛好店，讓旅行成為一個個「邂逅」，從生活中創造滿滿的美麗回憶。

(中時電子報)