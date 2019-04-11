承載近15年期待，全國第一座由下而上、公私協力催生的台江文化中心將於13日開幕，以「慶成」為主題，開幕當天由海尾宋江陣「起鼓」擊出第一響，秀琴歌劇團以蟠桃大會帶來眾神祝福，接續由台南市民族管絃樂團演奏台江歌曲引領觀眾感受台江人的精神及想望，在台南人劇團開幕大戲歌舞片段中，啟動台江文化中心，也宣告為期2個多月的開幕季活動起跑。

以在地故事為腳本，由「台南人劇團」及「阿伯樂戲工場」專業劇團演員與在地素人產製的開幕大戲《海江湧—咱的日子》，自4月19日起至28日止在台江文化中心連演10場，由2017年世大運開幕式導演廖若涵領軍，將劇場空間完全向觀眾敞開，演員將帶領觀眾分組移動在劇場多重空間，每個空間都將化身成為一個台江場景，整座劇場化身成為一座記憶博物館，一個個不同時期的台江生活場景，在觀眾的身邊翩然展開。

為慶祝台江文化中心正式開幕，同時也是第10年台江文化季，以「慶成」展開一系列台江文化中心開幕活動。除了開幕當天精彩活動，4到6月開幕季系列活動延續台江流域文化治理的根基及未來推動文化軟體建設的底蘊，打造讓在地共同參與文化學習的平台。

在劇場節目安排上，為讓不同年齡層皆有接觸劇場的機會，安排各類型接地氣、具地方特質表演藝術團隊與觀眾對話。計有開幕大戲台南人劇團＋阿伯樂戲工場＜海江湧-咱的日子＞；金枝演社帶來經典歌舞喜劇《浮浪貢開花—幸福首部曲》；「阮劇團」將莎士比亞《仲夏夜之夢》改編為《熱天酣眠》。

向來受年輕觀眾喜愛的南臺灣表演團隊「表演家合作社」則以《我要成為優土播》的故事編寫與戲劇排練中，讓4至6 位素人演員學習自信表達，集體創作屬於青年世代、所屬社群的故事。出生在臺南的知名小提琴家蘇顯達，與年輕優秀鋼琴家盧易之，共同演奏多首膾炙人口樂曲。

此外，在台江文化中心多功能會議室等空間亦安排有多場文化講座及工作坊活動，讓在地民眾有機會接觸認識表演藝術及戲劇創作內涵；首先上場的是陳錦誠、許瑞芳、李維睦、廖若涵四大文化及劇場界重量級老師所開講的「開幕起鼓~~海江湧」，以及邀請開幕季期間各演出團隊的靈魂人物對於劇場及戲劇的精采演繹。

社區大學棟將舉辦「相放伴」慶成特展，邀策展人許遠達與長期投入地方環境議題關注的3位社大老師李慧玲、翁育民及沈介文，以工作坊帶領居民共同創作，再現公民參與軌跡。

推廣活動部分則由「台南市民族管絃樂團」、金曲歌王謝銘祐老師，與在地樂團共同諎出《台江故鄉情》。以親子主題為特色的圖書館，由「影響。新劇場」將9本台灣兒童繪本故事所創作的《閱遇計畫》，帶來工作坊及精彩戲劇演出。「無獨有偶工作室劇團」故事劇場創意工作坊《偶們藝起玩》，將融合肢體開發、戲劇遊戲、戲偶造型、創意偶戲及Toy Theater（玩具劇場）中的各項元素，美術風格與實際製作演練，呈現出前所未有的偶戲新風貌。

(中時 )