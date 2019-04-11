行政院會今通過《公投法》修正草案，新增連署須附身分證正反影本及聯絡電話之規定。對此，重啟核四公投領銜人黃士修下午召開記者會強烈抗議，痛批行政院增設連署門檻，根本無助於減少不合格爭議，僅是讓民間團體很難在街頭取得連署，剝奪真正民間團體發起公投之權利。

黃士修指出，中選會代理主委陳朝建宣稱，公投連署要附上身分證正反面影本加上聯絡電話，此種個資已是相當高的層級，非常有可能被冒用，且實務上影印身分證相當麻煩，民間團體很難在街頭上取得連署，與個資法也有競合關係，無人可承擔個資外洩的法律風險。

黃士修接著說，行政院版草案宣稱要杜絕死人連署爭議，但從去年公投經驗可見，死人連署已被挑出認定無效，也有相關刑法追究法律責任，反而是中選會傳出有故意製造未簽名不合格連署之弊端，經媒體多次報導，至今仍不敢正面回應。

他直言，行政院增設連署門檻，根本無助於減少不合格爭議，僅為奉行黨意，深怕公投影響政權保衛之藉口；且死人連署僅是不合格連署的其中一種，應防範的是偽造文書，而附身分證影本根本是間接鼓勵民眾印家人身分證偽造文書，或是大型政黨抄襲黨員名冊達成連署，抑或是電信業者包裹同意業務使用壟斷公投，剝奪真正民間團體發起公投之權利，「可說是嚴重反民主的惡行！」

黃士修進一步說，正本清源之道，應是由政府提供公共連署服務，開放戶政事務所，由民眾持身分證正本親自辦理，登陸戶政系統直接連署公投，免去往返查對的不合格爭議，沒錢、沒資源的民間團體也能進行公投倡議。

(中時 )