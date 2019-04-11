大甲媽史上第一次北巡駐駕南港，主辦單位自本周開始，擴大對信眾的服務。（主辦單位提供）

大甲媽史上第一次北巡駐駕南港，主辦單位自本周開始，擴大對信眾的服務，每逢周末請來國寶級大法師依循古禮科儀，舉辦消災保平安祈福法會。前來參拜的信眾吳小姐指出，當她在會場看到相關訊息就被吸引，心想能夠就近在台北參加大甲媽法會，機會非常難得，除了自己報名，也會相揪親朋好友共襄盛舉，大家一起替媽祖祝壽，增添福報。

主辦單位表示，是以此次活動三大精神主軸「保平安 顧經濟 天官賜福」來規畫法會祈福相關內容，分別是幫信眾求健康、補財庫、增強考運和官祿，也同時為台灣祈求風調雨順，國泰民安。

應邀主法的國寶級大法師指出，所有法會流程遵循古禮科儀，依照請神、誦經、信眾持香上稟資料、填寫疏文、法師加持等程序進行，讓參與信眾得以藉由眾神、媽祖以及駐駕在會場的16間宮廟神尊共同庇佑。信眾可以親自到場或為親友代求，如果祈求健康，請攜帶衣服，若有住院，請一併告知法師病房床號。若是祈求補財庫，可獲得大甲媽賜財金一份。假如要祈求增強考運和官祿，請於現場告知法師考試日期、項目，並攜帶准考證或是名片讓法師加持。金紙和疏文由主辦單位為參加法會的人準備，現場也有販售各類供品和紀念品，方便大家參拜選購。

另外，這次大甲媽北巡駐駕，也特別指示，神轎可以到企業或工廠，一次幫較多的員工和眷屬祈福，共求國泰民安、拼經濟。企業如果有意迎轎讓員工稜轎腳，可以和主辦單位聯絡安排，讓媽祖賜福、旺運。

(中時 )