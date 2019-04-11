王丹嗆「閉門會談」 學者：緊密交流更有意義

高雄市長韓國瑜訪美，將在哈佛大學發表演講，但卻遭民運人士王丹質疑是假的！連前民進黨立委林濁水也聲援，贊同王丹看法。對此，前國民黨立委蔡正元譏諷為了諷韓，林濁水也變成王丹。韓國瑜到哈佛、史丹佛演講，這是政治人物很好的磨練，應該不分立場給予祝福，但就是有人眼紅打翻醋桶，在馬桶邊哀爸叫母。

韓國瑜9日晚間啟程赴美，將在哈佛大學費正清中心發表演說，但王丹稍早在臉書發文，稱他身為費正清中心合作研究員，卻沒接到韓國瑜要去演講的通知，質疑韓是話唬爛。對此，高市府發言人王淺秋出示費正清中心的正式邀請函，反批王丹「如同井底之蛙，自己沒看到的就以為世界不存在」。

林濁水也在臉書發文，贊同王丹的看法。他強調，韓國瑜被邀請到哈佛「演講」是冠冕堂皇的學術交流，是光榮的幾位教授，不知道他們被邀請的演講經驗中，有任何一次是自費的，萬一有的話是不是很光榮，如很光榮，不妨拿出來秀一秀自己的豐功偉業。

對此，蔡正元在臉書反擊林濁水。他表示，韓國瑜到哈佛、史丹佛演講，這是政治人物很好的磨練，應該不分立場給予祝福。但是就是有人眼紅打翻醋桶，在馬桶邊哀爸叫母，那個基佬王丹硬說沒有演講，邀請函明明寫著邀請韓國瑜，a presentation by you，這不是演講，難道要翻譯成「表演」不成。

蔡正元譏諷，林濁水平常蠻正經的，為了諷韓居然也變成王丹。林濁水說韓國瑜去哈佛演講哈佛竟然沒有付交通住宿費，沒什麼光榮可言。

蔡正元再譏諷，林濁水的學歷平平，當然會拿這個來吃味，邀請函上寫著：「我們瞭解你的辦公室，將負責你的交通住宿」。意思很明白：表示雙方溝通過，「你的辦公室將負責」，哈佛就順便省點事。

蔡正元表示，哈佛雖然很有錢，但費正清中心卻是個窮單位。高雄市政府雖然被陳菊搞出三千億負債，再窮也不至於負擔不起韓國瑜的交通住宿費。幹嘛要打費正清中心的秋風，林濁水未免太井底之蛙了。

(中時電子報)