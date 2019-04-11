新竹縣竹北市今年度國中總量管制學校，預計在本月20日登記入學，其中年年超收的成功國中預計又將大爆滿，轉介至鄰校東興國中也已出現逼近飽和情形，東區國中名額供不應求，觸動家長們的焦慮神經。

教育處長劉明超表示，縣府已規畫在國際AI智慧園區增設文中六用地，都市計畫變更案已送內政部審議，預計本月或下月就會審議下來，即可進行規畫設計發包，若順利進行，3年內可進行招生，規模初步定調為3個年級至少60班。

縣議員邱靖雅表示，以成功國中為例，通知入學班級數27班，以報到率9成計算，預計報到班級數為24班，但實際招收班級數15班已算超收，需轉介班級數多達9班，東興國中雖非總量管制學校，也難以消化這個數字。

此外，依據往年學區預計登記的學生報到率來看，估計會有約5班學生放棄讀原學區學校，多數會選擇私校，但今年私校入學考時間與國中登記入學時間重疊或尚未放榜，恐怕要念私校的孩子還是會先登記原學區，放榜後才可能放棄資格。

邱靖雅說，扣除不報到入學的學生數，成功加仁愛2校，預計還有多達13班需要轉介，預計也是全塞到東興國中。縣府教育處向她回覆，東興國中原本預計招收21班，扣掉本身學區學生，還可接收7班轉介生，若仍無法消化，東興仍有9個班級數空間，應可再增班。

邱靖雅直言，上述因應措施非長遠之計，也難以讓家長安心，還是希望縣府加快AI園區的國中用地建校進度，配合學區調整才是解決之道。

(中時 )