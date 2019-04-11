福隆國際沙雕藝術季自2008年開辦以來，迄今已邁入第12屆，今年活動期間自4月19日到8月25日，由交通部觀光局東北角管理處與福容大飯店共同主辦，邀請7國25位沙雕藝術家進行藝術創作，歡迎民眾前往福隆海水浴場，參訪年度沙雕盛會!。

觀光局表示，今年福隆沙雕以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，結合觀光局「2019小鎮漫遊年」，規畫「與神同行」、「穿越古今(小鎮)」、「海洋之美」３大展區，民眾可以搭火車到福隆車站，穿越風光明媚的福隆小鎮，到達福隆沙灘，一邊吹著海風，一邊欣賞沙雕師們利用創意重現的神秘古城-亞特蘭提斯。

現場將有25座不同主題作品，以及20組的小型互動沙雕，甚至有300座挑戰金氏世界紀錄的海豚沙雕，考古尋寶迷宮沙雕、沙雕酒吧、海洋工藝市集及街頭藝人表演等精彩好玩的周邊活動，；每週六、日則有結合光雕及光環境造景的夜間沙雕，讓民眾體驗不同於白天的沙雕奇幻旅程。 要讓民眾享受東北角的碧海藍天。

為了鼓勵早起民眾，活動開幕日12點前採免費入園。付費進場的民眾持門票票根到在特約商家消費，也能享有好康優惠! 活動展期期間亦提供有貼心的復康專車免費接駁服務，持有身心障礙證明文件者可於搭乘日10日前完成網路申請填寫預約表單。

(中時 )