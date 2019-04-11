108年國中教育會考12日寄發准考證，集體報名的國中應屆畢業生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務主辦學校寄發。教育部及全國試務會提醒考生，收到准考證應詳細檢查並妥善保管，如有錯誤須在4月15、16兩日申請更正，集體報名的學生向就讀國中提出，個別報名的考生向考區試務會提出。准考證如毀損或遺失，應於考試當日（5月18日、19日）攜帶考生本人身分證件及與報名時同式2吋相片1張，向各考場試務中心申請補發，考試結束後不再補發。

全國試務會提醒考生，英聽及數學非選擇題納入成績計算，計分方式與107年相同，英語科閱讀及聽力計分比例80：20，數學科選擇題及非選擇題計分比例85：15。其中英語科測驗閱讀及聽力分題目卷且分答案卡，英語科考試時，先考閱讀測驗，休息30分鐘後再考聽力測驗。

身心障礙、重大傷病及突發傷病考生依需求提出考試服務申請，包含試題本別、作答方式、試場安排、輔具等項目。可參考國中教育會考網站（http：／／cap.ntnu.edu.tw）「特殊考生應考相關」各項考生應試程序及注意事項。詳洽國中教育會考網站（http：／／www.cap.ntnu.edu.tw）或108年國中教育會考全國試務會網站（http：／／108cap.tyai.tyc.edu.tw）。

(旺報 )