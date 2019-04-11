我國已於民國82年成為高齡化社會，且依據國發會推估，將於115年達到超高齡社會，長期照顧需求人數快速增加。根據教育部統計，近年就讀「老年人及失能成人照顧學類」學生人數107學年6530人，10年來增加56.0％，在一片少子化招生慘澹的情況下，是逆勢成長的學類。

根據國際定義，65歲以上人口占總人口比率達到7％、14％及20％，分別稱為高齡化社會、高齡社會及超高齡社會。台灣人口組成劇變，長照人力培育也受到重視。根據統計，「老年人及失能成人照顧學類」學生人數94學年僅882人，隨著96年長照1.0推動，有效帶動各大專校院人才培育，至98學年即突破4000人，近10年間受到就業市場需求殷切而穩定成長，107學年6530人，較98學年增加2300人、56.0％，是近年少子化浪潮下仍能逆勢成長的學類。

由於需求甚殷，「老年人及失能成人照顧學類」開設校數由94學年5校、98學年27校到107年33校，亦即超過2成大專校院設有相關科系。若再將「護理及助產」或「其他醫藥衛生」等學類涉及「長照」或「高齡」等跨領域科系所一併納入計算，107學年學生人數達7387人，開設校數共43校，其中多數醫學大學、護理專校均設有相關系所。

解析「老年人及失能成人照顧學類」系所之名稱，其中包含長期照護／顧、健康、福祉／利、管理、創意等文字，顯示課程內容除了照顧老年人之食衣住行外、更涵蓋了醫護與休閒等面向。

107學年各校「老年人及失能成人照顧學類」學生人數，公立學校以國立台中科技大學339人最多（100年與國立台中護理專科學校合併），國立台南護理專科學校297人居次；私立學校以弘光科技大學、亞洲大學、明新科技大學及中台科技大學學生人數較多，且系所成立歷史均達10年以上。

學生就讀學制以學士班為主，占比超過7成，專科生1至2成，研究所學生僅占1成，且多是碩士在職專班。若按性別觀察，10年間女性占比穩定落在7成6至8成之間。

近10年累積學士畢業生8962人、專科畢業生2176人，若概略扣除半數繼續升讀學士班的專科畢業生，已培育超過萬名長照專才。

(旺報 )