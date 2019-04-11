教育部「108年閩南語語言能力認證考試」12日上午9時起開放網路報名，5月10日下午5時截止，全民皆可報名參加，考試報名費250元，19歲以下免費。為鼓勵民眾應試，只要考完聽、說、讀、寫4項就可獲得客製環保餐墊、飲料提把杯套等獎品一份；通過進階認證還有專屬獎品。

有趣的是，今年教育部新聞稿還有閩南語版，新聞稿最後表示：「咱的認證考試，毋但會使當做教學人員試驗家己語言能力的一種工具，嘛通成做一種全民活動，向望逐家阿母招阿爸，樓頂招樓跤，大人囡仔相𤆬來試一下仔鹹汫，予咱的本土語言文化會當釘根，萬代生湠。」

教育部自99年起開辦閩南語認證考試，累積超過6萬7000多人報名。根據近年資料，每年已逾1萬多人報考，且團報人數逐年遞增，占總報名人數約41％，尤其去年更有682組報考，相當踴躍。

考試網站還設有「自學資源」專區，其中「學習地圖」整合從基礎至進階學習的閩南語文豐富資料，歡迎多加利用。首次報名的考生，也可在「自學資源」及「文件下載」區找到「試題說明及範例」（含音檔）。

考生可至考試專屬網站（https：／／blgjts.moe.edu.tw／）下載免費簡章，或洽承辦單位國立台灣師範大學免付費服務專線：0800-699-566，付費電話(02)2321-0191；服務信箱：[email protected]。

(旺報 )