新竹市政府11日宣布「長者全口活動假牙補助」再升級，設籍條件向後放寬4年。（陳育賢攝）

為擴大照顧長者，新竹市政府11日宣布「長者全口活動假牙補助」再升級，設籍條件向後放寬4年，只要在2019年1月1日前設籍竹市的65歲以上長者及55歲以上原住民，上下顎自然齒在6顆以下，就可享全口活動假牙補助最高6萬元，是國內補助最高的縣巿。

市長林智堅表示，新竹市自2015年4月1日起推動長者裝置全口活動假牙補助以來，已經有1836位長者完成裝置全口活動假牙，不過仍常聽見很多長輩有裝置假牙的需求。

市府與新竹市牙醫師公會多次討論，並確認醫師人力沒有困難後，決定放寬補助條件，將服務對象擴大設籍條件為2019年1月1日前設籍竹市65歲以上長者，讓新竹市的爺爺奶奶更有口福。

衛生局長吳昭軍表示，為促進長輩的健康，市府也持續提供65歲以上之長者暨55歲以上原住民免費口腔篩檢，民眾可攜帶身分證至轄區衛生所或至衛生局領取口腔篩檢券，並攜帶健保卡至全市45家「高齡友善固齒整合照護診所」，可享免付掛號費及部分負擔做口腔檢查，相關訊息可至新竹市衛生局網站查詢。

(中時 )