雲林經濟農場的咖啡工廠舊址位於雲林縣審計室，目前遺跡只剩一道破牆。（周麗蘭攝）

雲林縣府文化處13日將舉辦雲林縣經濟農場（斗六咖啡工廠）產業文化資產再生計畫工地展，但工地現址並非咖啡工廠，有混淆史實之虞。斗六公所公用課長孫旺田表示，「咖啡工廠」是一段複雜的歷史，咖啡工廠興建於國民政府時代，不是日據時代，地點是在目前的雲林縣審計室，以訛傳訛的說法應該要釐清。

雲林縣審計室才是前咖啡工廠的舊址，民國六十八年左右拆除掉了。（周麗蘭攝）

孫旺田指出，日據時代圖南株式會社在古坑鄉種桐樹搾油，桐油工廠位於現今斗六市永昌西街附近，圖南後來在古坑栽種咖啡，咖啡果也是在桐油工廠加工，但收成多少、賣到哪裡沒有史料記載。

文化處將舉辦雲林經濟農場斗六咖啡工廠工地展的地點是圖南時期的「宿舍」，不是咖啡工廠。（周麗蘭攝）

民國四十七年九月一段關於雲林咖啡工廠用地的新聞報導。（摘自民聲日報／孫旺田提供）

他說，民國三十四年光復後，雲林經濟農場接管圖南資產，一開始也只重視桐油生意，後來著眼於世界咖啡市場，民國四十七年在美援挹注下動工興建咖啡工廠，四十九年三月開工製品，正式名稱是「雲林縣經濟農場咖啡工廠」，地點在現今雲林縣審計室，可惜民國五十九年便結束營運。

他說，文化處舉辦雲林經濟農場斗六咖啡工廠工地展的地點是圖南時期的「宿舍」，後來轉為雲林經濟農場宿舍、雲林縣府宿舍。日據時代咖啡加工地點位於斗六市永昌西街，而雲林經濟農場的咖啡工廠舊址位於雲林縣審計室，目前遺跡只剩一道破牆；雲林經濟農場本場位於現今雲林縣環保局。

孫旺田表強調，曾是遠東第一大的咖啡工廠興建於光復後，處理的並非圖南株式會社時代的咖啡，許多咖啡作家或不知情文史工作者把國民政府時代的咖啡歷史與日治時代混淆，出版錯誤訊息如張飛打岳飛，縣府官方應該有正確的史實認知。

他表示，台灣咖啡是日本天皇咖啡的說法固然有流傳，史實上那是日本的一個夢想，但他認為後來台灣人種植與加工台灣咖啡的歷史更值得探究。

(中時 )