吳姓男子展示「大甲媽遶境進香路線圖」，上面蓋滿許多宮廟章。（主辦單位提供）

全台4月掀起媽祖熱，中南部有大甲媽遶境，台北則有「大甲媽北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動」，特別的是，昨日駐駕會場出現一名吳姓男子著全套遶境服裝現身，引起側目，本來大家還以為他跑錯地方，經過主辦單位瞭解，原來吳姓男子家住台北，因為工作關係，僅能請假遶境三天，剛結束遶境行程回台北，立刻來向媽祖報平安!

吳姓男子表示，是在19歲第一次參與大甲媽遶境，截至目前，已經連續5年參加，吳姓男子年紀輕輕，卻相當虔誠。他向主辦單位透露，首次與大甲媽接觸，是要祈求大甲媽為他賜籤解惑，沒想到籤詩內容竟然與當初所遇到的瓶頸雷同，之後他便按照籤詩指引去做，問題最終迎刃而解。由於親自感受到大甲媽有求必應，自此成為媽祖信徒。吳姓男子也說，自己透過遶境，學習到互助精神，更體悟到人性的可貴，未來依舊會排除萬難，年年參加遶境。

對於大甲媽首度北巡駐駕，吳姓男子也表示，實在非常感恩大甲媽，方便無法參與遶境的北部信眾，能夠就近參拜，也盼望大甲媽未來能夠固定北巡駐駕。

(中時 )