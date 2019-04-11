白車車主友人也加入戰局，以3打1，全程被路過民眾拍下。（袁庭堯翻攝）

一名開著黃色法拉利的男子，疑似與一台白車駕駛切換車道時互看不順眼，在停等紅燈時直接下車大打出手，全程被路過民眾直擊錄影上傳「爆料公社」，影片搭配車內播放羅志祥經典神曲「精武門」，衝突畫面與歌詞巧妙搭配，讓網友笑噴，討論串也歪樓。

「I wanna know你行不行，You gonna know別懷疑你自己的本領，You gonna know我是冠軍...」動感舞曲搭配車窗外4人大亂鬥，配上爆料人旁白「打架打架了，揍下去，兩個人給他打，喔三個人給他催咧（揍下去），那個法拉利的比較對啦」讓網友笑稱，這簡直是最強配音員，讓MV神還原。

新興分局表示，10日中午左右接獲民眾通報有車主在快車道互毆，派員趕抵現場時，雙方已經散去。

警方調閱監視器影像後循線通知法拉利車主陳姓男子到案說明，陳男供稱與白車駕駛途徑中華、大同路口時，白車突然切入他的車道、差點發生擦撞，按喇叭示警反遭對方尾隨不停鳴按喇叭及閃大燈逼車，一氣之下，才會在路口下車理論。

警方表示，將另行通知白車車主到案說明，釐清案發經過，雙方將依違反社會秩序維護法函送法辦。

影》法拉利車主街頭快打 響起羅志祥動感神曲…

(中時 )