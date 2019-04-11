中美貿易談判第九輪上周剛結束，川普表示「非常接近達成貿易協議」，預計4周內會有結果；然而，美財長梅努钦（Steven Mnuchin）10日表示，目前雙方仍有非常重要的議題需要處理，「我們不會為談判設定硬性期限」，雙邊貿易戰何時能正式畫下休止符，仍是未知數。

綜合外電報導，梅努欽向美媒CNBC表示，貿易談判沒有人為設定的最後期限，談判仍有問題需要解決，美中貿易協定不必在人為設定的最後期限前達成。至於談判進度，他說貿易談判持續取得進展，包括週二晚間他與中國大陸國務院副總理劉鶴通電話，成果也十分豐碩。

報導指出，目前談判的癥結點在於，美官員堅持最終協議無論如何都需要有懲罰機制，美方也要求當中方毀約時，有權加徵新的關稅加以反制。

不過，也補充在執法機制與落實機制方面，大部分的細節都已獲得共識，而協議內容的部分章節已經接近完成，只缺技術細節有待進一步確認。

但關於執法機制是否允許美在中方毀約時單方面加徵關稅而不必承擔被報復的懲罰性關稅風險，知情人士向路透社表示，雖然美方談判代表正在尋求這份權力，但中方亦不願妥協，故美方可能退一步，僅維持現有關稅直至中方達到某種程度意義指標的約定時，才將關稅移除。

除了執法與執行機制之外，報導指出，現在中美雙方正在努力達成的協議包含六個主題，包括強制技術移轉與網路犯罪、智慧財產權、服務、貨幣、農業與非關稅貿易壁壘。

(中時電子報)