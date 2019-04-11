砂石車國道上翻覆 無人傷亡 16:152019/04/11 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 砂石車國道上翻覆，幸無人傷亡。(呂筱蟬翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 砂石車國道上翻覆，幸無人傷亡。(呂筱蟬翻攝) 國道1號北向70.8公里，11日下午1點多發生砂石車翻覆事故，35歲吳姓駕駛疑因閃避前方自小客車而失控側翻，幸未波及其他車輛也未造成人員傷亡。 國道警察第二大隊楊梅分隊到場處理，消防人員到場後確認砂石車吳姓駕駛沒有受傷，在線場等待車輛扶正。警方初判為砂石車未保持安全車距肇禍，駕駛未酒駕，這起事故影響內線、中線車道，外側車道可通行。 國道警方呼籲，大型車輛易有視線死角，行駛或變換車道時，應再三確認沒有鄰車，對於前方之車輛，也當保持安全行車距離。 (中時 ) #車輛 #國道 #砂石車 #駕駛 #車道 也許您會感興趣 推薦閱讀 連假車潮北返 雪隧上午就回堵 04:102019/04/07 社會 iRent與WeMo Scooter自助租車實測 09:252019/04/07 社會 提前再提前 大順陸橋平面搶先通車 16:572019/04/08 社會 影帝驚爆涉酒駕 稱請代駕卻「坐上駕駛座」 11:492019/04/09 社會 2女拋錨好無助 暖警冒雨推車 14:512019/04/09 社會 花蓮縣警局長 升任國道警局副局長 04:102019/04/10 社會 發現F-35A殘骸 駕駛仍下落不明 04:092019/04/11 社會 發展自駕車成果豐碩 車輛中心獲頒國家產創獎績優創新學研機構 11:112019/04/11 社會 砂石車煞車失靈撞五車 變電箱全倒花蓮大停電 14:342019/04/11 社會 民進黨批拆清潔車濾煙器浪費公帑 中市府：程序合法 16:032019/04/11 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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