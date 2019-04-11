砂石車國道上翻覆，幸無人傷亡。(呂筱蟬翻攝)

國道1號北向70.8公里，11日下午1點多發生砂石車翻覆事故，35歲吳姓駕駛疑因閃避前方自小客車而失控側翻，幸未波及其他車輛也未造成人員傷亡。

國道警察第二大隊楊梅分隊到場處理，消防人員到場後確認砂石車吳姓駕駛沒有受傷，在線場等待車輛扶正。警方初判為砂石車未保持安全車距肇禍，駕駛未酒駕，這起事故影響內線、中線車道，外側車道可通行。

國道警方呼籲，大型車輛易有視線死角，行駛或變換車道時，應再三確認沒有鄰車，對於前方之車輛，也當保持安全行車距離。

(中時 )