JHBL男、女八強隊伍代表球員出席決賽賽前記者會，宣示挑戰最高榮耀的決心。(陳筱琳攝)

3月才結束的HBL高中籃球甲級聯賽及UBA大專籃球公開一級兩大學生賽事決賽，這股籃球瘋延續到4月，換JHBL國中籃球聯賽接棒，從下周三（17日）起進行八強決賽，女子組來自台南的永仁高中國中部，再度挑戰4連霸，就算少了要參加ISF世界中等學校籃球錦標賽的得分主力邱群琋和總教練時超傑，全隊對於衛冕冠軍仍是磨刀霍霍。

今年ISF世界中等學校籃球錦標賽在4月12日到20日於希臘舉行，女籃隊由時超傑擔任總教練，球員之一就是邱群琋，今天代表球隊出席JHBL八強決賽賽前記者會的主控傅韻臻說：「雖然連霸路上少了群琋戰力會有點落差，只要其他球員挺身而出，補上缺少的部分，相信部會有太大問題。」

傅韻臻透露，球隊不只在練習球場的白板寫下「全國冠軍」激勵，在助理教練建議下，每位球員都有一本自己的「籃球筆記」，記下這段期間訓練及備戰心情，大家也會彼此傳閱、了解各自對於比賽的想法，「這成了我們互相鼓勵的動力，我也看到隊友建議我，身為隊上指揮官不能不講話，要盡量開口，才有領導球隊的感覺。」

永仁高中國中部曾在93到95學年度達成三連霸，98到101學年則締造JHBL甲級女子組賽史第一個四連霸，104到106學年再度成功三連霸，本季聯賽尋求第二度四連冠，以及隊史第11座JHBL冠軍。

男子組台北市金華國中要尋求衛冕，教頭吳正杰指出，球隊主要是靠團隊取勝，不是只有看一人主宰勝負，每場比賽都不會很容易，就盡力而為，隊員江政恩則說，目前球隊還在調整，對於連霸壓力不會太大，就盡量享受比賽。

今年JHBL也邁入30周年，這30年當中苗栗縣大倫國中男籃、高雄市七賢國中女籃及台北市懷生國中女籃都全勤參與，不過只有七賢女籃打進八強，要努力爭取最高榮耀。

(中時電子報)