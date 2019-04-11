台中市議會民進黨團總召李天生（右）、民進黨團副總召邱素貞抨擊，市府花費上千萬元加裝清潔車濾煙器，今年再編列69萬元拆除，浪費公帑，又製造空汙。（盧金足攝）

台中市府表示，拆除屆齡清潔車濾煙器程序合法，無浪費公帑。（圖／台中市府提供）

台中市議會民進黨團11日抨擊市府，為減少老舊柴油車輛排放汙染，花費上千萬元加裝清潔車濾煙器，不過由於問題重重，今年再編列69萬元進行拆除，拆除後並沒有配套措施，讓老舊清潔車繼續排放黑煙製造汙染，浪費公帑。環保局表示，市府2014年針對93台清潔車與資源回收車加裝濾煙器，今年已屆使用年限，為避免影響車況，依法編列濾煙器拆除經費，除報廢的36輛，其餘將由環保署補助裝設新濾煙器，程序一切合法，無浪費公帑情形。

台中市議會民進黨團總召李天生表示，環保局在中央經費支持下，擬訂《大型柴油車加裝濾煙器補助辦法》，協助老舊柴油車輛安裝濾煙器，同時自2009年起執行清潔車加裝濾煙器改善老舊柴油車排放黑煙專案，其中第三期93輛清潔車加裝濾煙器工程，濾煙器平均每台約16萬元，共計採購濾煙器裝設費約1560萬元(含行政費用)，花費不貲，不過卻是問題重重，在今年度編列69萬元進行拆除。

李天生及與會議員黃守達、張家銨等人說，清潔車加裝的濾煙器遭質疑品質不好，使用狀況不佳，故障連連，影響車輛馬力，損壞車輛引擎，甚至廠商也無力維維修，才迫著手拆除，濾煙器拆除後，並沒有完善配套措施，任由老舊柴油車繼續排放黑煙，製造汙染。

民進黨團副總召、市議員邱素貞強調，柴油車推動加裝濾煙器措施，期程到2021年，環保局編列69萬元預算，辦理拆除濾煙器採購案，未來是否對空氣品質造成衝擊，令人憂心，希望提出完善配套措施，避免任由老舊柴油車持續排放黑煙，影響汙染。

市議員李天生、曾朝榮、賴佳微抨擊，在計畫拆除濾煙器的93輛清潔車中，環保局完成其中36輛報廢，至於其他57輛，將爭取中央補助租賃濾煙器進行配對安裝，何時安裝未知，烏賊清潔車沿途製造汙染，把民眾的「肺」當成「空氣清淨機」。

市府針對中火進行嚴格稽查，要求台電提出合理改善方案，並且不排除勒令一至四號機停工，李天生強調，相對清潔車輛拆除濾煙器，沿途製造汙染危害，市府無力解決，完全是「只准州官放火、不准百姓點燈」。

市議員林德宇要求清潔車汰換為電動車，由公務機關帶頭使用綠能車輛，市府以身作則，由首長座車、公務車輛開始加速汰換，全面達到有效減碳目標。

環保局表示，市府執行清潔車加裝濾煙器改善老舊柴油車排放黑煙專案，2014年環保局採購並裝設93輛垃圾車及資源回收車濾煙器，濾煙器平均每台價格約16萬元，總經費約1560萬元(含行政費用)，使用年限為5年。

對於議員關心拆除濾煙器相關經費，環保局說明，市府往年針對使用年限已到的零星車輛濾煙器，皆依法編列經費進行拆除汰換，此次93輛垃圾車及資源回收車濾煙器汰換，因為數量較多，因此編列63萬元拆除費用，採購程序均依法辦理，未來新裝設濾煙器後，也有助於移動汙染源改善，並無浪費公帑情形。

(中時 )