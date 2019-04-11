「快，我老婆要升了！」台中市20多歲林姓男子11日凌晨2點多，衝進太平區宏龍派出所，向值班台員警說，他的妻子20歲邱姓孕婦羊水破了，痛到沒辦法坐機車去醫院生產，拜託警方開警車護送，最後順利抵達醫院，邱女產下1名女嬰，夫妻倆人感謝熱心員警為民服務。
警方指出，當時邱姓孕婦即將臨盆，羊水已破，其丈夫林姓男子急著騎機車送她到平日產檢醫院生產，但邱女機車一跨坐就痛得無法忍受，林男心急如焚，轉入附近宏龍派出所求救。派出所警員王俊民、江國銘，得知要送孕婦趕去生產，二話不說，立即攙扶孕婦至巡邏車後座，開啟警示燈（鳴笛）一路疾駛。
警車即時護送，車程約5分鐘抵達婦產科，後來邱女順利生下女嬰、母子均安。林姓丈夫表示，妻子這次懷第2胎，預產期5月，但凌晨在家突然感到肚子劇痛，無預警羊水破裂，2人手忙腳亂，騎車到婦產科，沒多久妻子忍不住疼痛，情況危及才到派出所求助，也謝謝讓小生命平安誕生，員警回應僅是職責所在。
(中時 )
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