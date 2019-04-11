大型歌唱選秀節目《聲林之王》第一季選手群將聯合舉辦的《動物X派對》巡迴音樂會，4月21日下午將在台中Legacy舉辦台中場，孫肇谷、許淨淳、莊凌芸、ELLY、吳東翰、黃于齊、張宸安等七人日前上節目宣傳，重現節目夯曲，還透露許多選手們之間不為人知的關係秘辛，其中歌手ELLY被眾人誇真的太帥，「還沒開口就圈了無數粉，而且男女通殺。」

孫肇谷（左起）、吳東翰、ELLY、許淨淳。（圖／趣你的娛樂提供）

《聲林之王》的選手們日前上直播節目《趣你的娛樂》宣傳他們即將舉辦的音樂會，他們將重現許多節目中的夯曲，節目現場也難得看到許淨淳、孫肇谷、吳東翰動感合唱〈製造浪漫〉，張宸安和黃于齊則吉他彈唱〈Thinking Out Loud〉，7人互動融洽，坦言節目比賽至今相識已半年私下還滿常相約碰面。

節目安排遊戲讓他們有話老實說，海芬出難題問「最不想和誰一起站上台中Legacy舞台表演？」張宸安寫了長頸鹿（許淨淳），她說：「因為淨淳跟我一樣彈吉他，而且她彈得比我好，還有我的朋友想來看，都是想看她，他們上課都偷偷看淨淳的影片，我就坐在旁邊耶！」雖然有點小吃醋，但也趁機說「其實我自己海選的時候，第一個最喜歡的就是淨淳」黃于齊也怕跟許淨淳同台，「因為她是人氣王，又很有女人味」許淨淳和吳東翰、孫肇谷則有志一同選ELLY怕跟她同台，3人說「她真的太帥了，很明顯她還沒開口就圈了無數粉，而且男女通殺，一開口還得了？」吳東翰笑說「我身邊的朋友看到她，真的男女都喜歡她，我有偷問我剛剛真的沒有比較好看嗎？他們就說真的沒有！有點自取其辱的概念」已當爸的孫肇谷也對ELLY的帥氣外型折服說：「我老婆也是第一次看到她，就說她真的很帥！」

黃鴻升也跟著問難題「如果你們一群人遇難在荒島上，你會希望跟誰一起存活，還有會選擇先吃掉誰？」七人苦思半天寫下答案，許淨淳和ELLY都選希望和對方一起存活在荒島上，想吃的人她們也都寫了張宸安，因為「她看起來最好吃，感覺膠原蛋白豐富」張宸安雖然寫想吃莊凌芸，但說「其實我一開始很想寫自己，因為我真的覺得我自己看起來很好吃，往上推一個看起來也還不錯吃的，就是凌芸」結果發現最多人選擇想吃17歲的張宸安，覺得她看來嘴邊肉Q彈真的最可口的樣子，想一起在荒島存活的對象，則是搞笑有趣的許淨淳和高顏值的ELLY最搶手。

(中時電子報)