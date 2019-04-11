星座與愛情的話題向來討論熱烈。有網友在PTT上提問「跟什麼星座戀愛讓人最生氣」，引起網熱議留言，最後出現兩派說法，雙子及射手，更有網友分享慘痛經驗。

有網友在《PTT》上WomenTalk看板發文，表示自己其實不太信星座，但還是想請教版上經驗豐富網友們「不曉得跟哪個星座交往最(讓人)生氣」，請眾多網友們幫忙分析分析。

短短的問題引發網友論戰，不少人提出雙子及射手，網友表示，「當然雙子啊渣女」、「自身經驗跟雙子交往是最累」、「雙子女會說出”愛你的我不知怎麼會出軌”的這種幹話」、「雙子普遍最多人討厭」，也有網友緩頰說「雙子座很照顧人且其實算是專情只是很幼稚」。

另外，射手是被討論最熱烈的星座，許多網友秒回，「絕對是射手」、「不用想就是射手了心中只有自己」、「射手男就各種自私又不專情」、「射手超渣，花心不專一到處騙炮隱瞞有女友，像小孩一樣愛生氣」，更有網友分享超慘經驗，「射手真的渣，我同學都已經訂婚了，還跑去聯誼，然後退婚改娶聯誼那個」、「看來被射手女劈腿的我也只是滄海一粟」。

(中時電子報)