立委許毓仁今指控台鐵花費10億元建置第四代票務系統，卻無法解決一票難求問題，新版APP評分僅2.3顆星，質疑是弊案。對此，台鐵澄清是系統全案10.7億元經費，APP預算僅1080萬，且台灣高鐵公司對新代系統也十分認同，研究出5大優點，包括分段訂票、轉乘查詢、多元車種選擇等，也強調會持續精進優化系統。

台鐵表示，第四代票務系統功能包括完善使用者介面、一站式網站、智慧劃位、即時座位資訊、轉乘查詢、行動支付、車票無紙化等，在4月9日開放個人票預訂後，系統運作順暢，已達預期成效。

此外，經高鐵公司研究，指出台鐵新代票務系統有五大優點，包括旅程可分三段訂不同班次、有花東實名制及原住民保留座位訂票、增加兩鐵列車轉乘時刻查詢功能、可多元選擇不同車種、列車長印出之補票收據有QR code，可直接刷出站，亦可註記「已人工驗票」，避免重複查驗。

台鐵也澄清，第四代票務系統全案匡列10.7億元，新版APP預算僅1080萬，並非許毓仁所指稱的10億元，未來也將持續蒐集廣納外界回饋意見，精進與優化第四代票務系統，提供旅客更優質服務。

(中時 )