氣質女神張鈞甯熱愛運動，她不時在網上分享跑步、游泳、爬山照等等，而她今（11日）則在微博曬出一系列跑步照，開心直呼：「跑跑跑，忙裡偷閒，好天氣、好風光、好心情！！！」

照片中，張鈞甯頭戴鴨舌帽、大方頂著素顏入鏡，好氣色的她，儘管臉上胭脂未施，張鈞甯素顏依舊白到發光，零毛孔的水嫩好膚質實在美翻。然而這是張鈞甯將近一個月後終於PO私照，發文更是讓粉絲嗨翻。

(中時電子報)