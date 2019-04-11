張鈞甯跑步好心情 素顏發光絕美 16:052019/04/11 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張鈞甯大方頂素顏入鏡，好氣色的她，水嫩好膚質白到發光。（圖／取材自張鈞甯微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 氣質女神張鈞甯熱愛運動，她不時在網上分享跑步、游泳、爬山照等等，而她今（11日）則在微博曬出一系列跑步照，開心直呼：「跑跑跑，忙裡偷閒，好天氣、好風光、好心情！！！」 照片中，張鈞甯頭戴鴨舌帽、大方頂著素顏入鏡，好氣色的她，儘管臉上胭脂未施，張鈞甯素顏依舊白到發光，零毛孔的水嫩好膚質實在美翻。然而這是張鈞甯將近一個月後終於PO私照，發文更是讓粉絲嗨翻。 (中時電子報) #張鈞甯 也許您會感興趣 推薦閱讀 深夜吐「好好和自己相處」張鈞甯素顏絕美會發光 09:272019/02/04 娛樂 造型師打臉范冰冰開美容院 「謝謝冰幫我監工」 14:182019/03/27 娛樂 開美容院後 范冰冰下步計畫曝光粉絲安心了 15:532019/04/05 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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