身體痠痛不一定是筋骨出問題，醫師提醒，若同時有動作變慢、沒辦法使力、關節僵硬等症狀，就有可能是巴金森氏症，要盡快到神經科檢查。

每年4月11日是世界巴金森日，美國影星米高‧福克斯（Michael Andrew Fox）、傳奇拳王阿里（Muhammad Ali）、台灣音樂大師李泰祥，都受巴金森氏症所苦。根據統計，台灣大約 3萬人以上罹患此症，其發生率隨著年齡增加而提高。

顫抖是巴金森氏症最常見的症狀之一，但臨床發現，約2～3成患者顫抖情況不明顯，早發性巴金森氏症患者更高達4成，這時其他的症狀觀察就更為重要。

40歲的正雄（化名）就是其中一例。3年前他出現肩膀痠痛症狀，原以為是五十肩發作，到骨科就診，治療後症狀卻未改善，接著開始出現右腳步行緩慢、拿東西不穩，轉到神經科才確診為巴金森氏症。

根據臨床統計，有3成患者會將巴金森氏症的症狀與五十肩、腕隧道症候群混淆，導致無法對症下藥，延誤治療時間。

台大醫院神經部主任吳瑞美指出，巴金森氏症引起的身體痠痛，主要是因為動作變慢、無法使力以及關節逐漸僵硬，在動作快不了的情況下，又要維持日常所需活動，肌肉過度使用，便會痠痛。

若是身體痠痛，又合併有動作變慢、無法使力、關節僵硬等症狀時，建議到神經科檢查。

「這種痠痛休息一下看似改善，但開始活動後又很快無力，就要特別當心，」吳瑞美提醒。

此外，寫字時發現愈寫愈小、穿褲子覺得腳不太聽使喚、臉部表情變得嚴肅、呆滯等，也是巴金森氏症的常見症狀。

巴金森氏症並非高齡者的疾病 15%病患發病不到40歲

巴金森氏症是因腦部黑質的神經細胞退化，導致多巴胺分泌量減少，造成休息時顫抖、身體僵硬、動作遲緩、平衡不佳等，還可能出現焦慮、憂鬱和認知功能減退等症狀。

目前10～15%病患確診年齡不到40歲。據臨床觀察，早發性巴金森氏症患者比年長患者更容易出現自我封閉狀況，因中壯年正值衝刺事業、成家的重要階段，一旦確診，對個人與家庭都是一大衝擊。

吳瑞美提到，現在已有多種巴金森氏症的治療方式，依患者不同症狀，提供不同的治療選擇，幫助患者緩解症狀，並延緩疾病惡化，甚至對於多數合併憂鬱症的患者，也能獲得緩解。

藥物治療、規律運動、紓解情緒 延緩疾病的3關鍵

她提醒，除了藥物治療外，也要能適度紓解壓力，多尋求親友、醫療人員的陪伴與支持。此外，把運動當作生活的一部分，不要久坐，打打太極拳或做瑜伽，都是很好的選擇。

研究顯示，太極拳運動可以改善患者生活品質。(圖片來源/鄭佳玲)

一項在美國奧勒岡州進行的研究就曾發現，和其他運動相比，打太極拳可以讓患者的動作變得比較和緩、平穩，有助於他們邁開大步、降低跌倒機率。

目前醫界仍在努力找尋真正的致病原因，但透過藥物治療、運動、心情調適，7～9成的症狀可獲得緩解，且愈早治療效果愈好。「許多病患甚至看不出來罹病，能維持正常生活，及早面對與治療是關鍵」吳瑞美說。

(中時電子報)