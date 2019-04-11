外交部11日發出公告，呼籲國人應上美國官方網站申請「旅行授權電子系統」(ESTA)，以免受騙。

消基會名譽董事長程仁宏教授日前投書自由時報反映國人以「免簽證計畫」（Visa Waiver Program, VWP）赴美國旅行，上網申請「旅行授權電子系統」(ESTA)卻遭第三方網站收取超額手續費事，外交部指出經查過去迭有民眾就此向外交部及美國在台協會(AIT)反映，外交部及AIT均已多次對外澄清並提醒國人注意。

二、 為免民眾日後申請ESTA又遭收取超額手續費，外交部發布宣導內容如下：

（一） 正確申請ESTA網址為https：／／esta.cbp.dhs.gov／esta／，如透過網路搜尋引擎如Google、Yahoo等進行搜尋，請確認ESTA申請網站為美國官方網站（gov.），而非私人網站（.org或com等），以免受騙或遭收取高額手續費。

（二） 民眾如想申請ESTA，可以先到外交部網站「美國免簽專區」查詢，內有申請流程及示範影片等資訊，領務局網站亦有相關資料，或可透過AIT網站連結至ESTA正確網址。

（三） 有些第三方網站亦提供ESTA資訊並代旅客申請ESTA，但這些網站並未獲美國政府認可，亦非美國政府的附屬機構，如果網址不包含「gov.」，或收取費用超過14美元，即非ESTA的官方網站。

(中時 )