盧廣仲為高雄演唱會上街宣傳。(KKBOX提供)

盧廣仲接受Lulu訪問。(KKBOX提供)

盧廣仲日前為宣傳8月10日的高雄巨蛋演唱會，驚喜快閃現身西門町錄製KKBOX自製互動式實境節目《速爆突擊隊》，並體驗新一季節目企劃「速爆大車隊」，以搭乘人力車方式，拿著大聲公「繞境」宣傳，與歌迷零距離互動。

他平時總是窩在家當宅男，鮮少來西門町，這回高調上街讓他數度尷尬說：「我也不知道為什麼就上車了。」當場被考驗快問快答，自洩面對愛情不耍壞、不當好好先生，也不會成為工具人，且談戀愛很容易在腦袋中上演小劇場。

他甚至拿著大聲公在西門町公開徵女友：「大家好我是盧廣仲，台南人巨蟹座，沒有染頭髮、黑髮，174公分，平常喜歡彈吉他聽音樂，後腦杓沒有很凸、腳沒有長短腳，有時候腳趾頭是5隻，早上的時候會吃一下早餐、晚上的時候比較常吃晚餐。」更強調當他女友的福利有兩個：「就是男朋友會變成姓盧的，我可以早上很早就叫你起床。」

盧廣仲昨還上節目與主持人Lulu大聊音樂創作，他表示要「起駕」進入寫歌模式，會想像著「佛母」，讓創作意外成為另類的「佛系歌曲」。

(中時 )