亞大醫院中醫科主治醫師吳俊昌（左）向患者（非當事人）介紹坐骨神經痛的疼痛症狀與位置。（林欣儀攝）

台中86歲梁姓婦人去年8月起感覺右側下背部疼痛，她原本沒多在意，但痛感逐漸向下延伸臀部、大腿後側，導致她幾乎無法行走、連睡覺都必須屈膝，無法安穩入睡，就醫檢查為坐骨神經痛作祟，考量婦人年紀大，家屬決定採取中醫針灸治療，半年後婦人終於不再為疼痛所苦。

亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師吳俊昌指出，梁婦因右側下背以下疼痛、使得她行走困難也無法久坐，睡眠時因必須屈膝且無法翻身，常因此失眠，自覺苦不堪言，經核磁共振檢查，發現婦人椎間盤突出、脊椎滑脫且壓迫神經的情況，確診為坐骨神經痛。

考量梁婦年紀大，家屬不敢讓她接受手術，決定尋求溫和的中醫治療，吳俊昌說，經運用解剖層次針灸療法，將梁婦痛處區分為腰區與臀區扎針，搭配中醫傳統穴位與電針治療6個月，梁婦已可使用拐杖走路，疼痛指數從原本的7、8分降至2分。

吳俊昌表示，坐骨神經是由數條腰椎與薦椎發出的神經根相互融合而成，造成坐骨神經痛的原因包括椎間盤突出、脊椎管狹窄或脊椎滑脫，其中，椎間盤突出常見於50歲以下者，脊椎管狹窄或脊椎滑脫的患者平均年齡則在50歲以上。

吳俊昌建議，年輕民眾可多訓練腰部的核心肌群、年長者可打太極拳，並避免彎腰太久、做矮椅子，若感覺急性疼痛則應多休息並穿束腰保護。

(中時 )